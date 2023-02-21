Михайлова Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмич Пётр Андреевич
Мать: Кузьмич Феодосия
Рождение ребёнка
13.11.1979
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Михаилов Николай Павлович
Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Алеся Николаевна
Отец ребёнка: Михаилов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно