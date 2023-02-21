Михайлова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмич Пётр Андреевич

Мать: Кузьмич Феодосия

Рождение ребёнка
13.11.1979

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Михаилов Николай Павлович

Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Алеся Николаевна

Отец ребёнка: Михаилов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаилов Николай Павлович

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