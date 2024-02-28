город Новоржев, город Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Новоржев

Новоржевский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Города
3НОВОРЖЕВ. Уездный.при озз. Чаще и Орше.393136281814844Церквей православных 2. Уездное и приходское мужския училища. Городская земская больница. Аптека. Заводы: кожевенных 4, свечной 1, льно-трепальный 1, пивоваренный 1, сини Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Новоржевский район
10630Новоржевгород57°02'с.ш.29°21'в.д.O-35-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Новоржевский муниципальный район, Городское поселение Новоржев
58623101001г Новоржевгород
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