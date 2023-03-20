Солохина (Чистюхина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1904 ст.
Дата смерти09.08.1987
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1933
Дочь: Иванова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Солохин Павел
Рождение ребёнка
29.09.1939
Сын: Солохин Александр Павлович
Отец ребёнка: Солохин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солохин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солохин Павел
Смерть
09.08.1987
Похороны
Неизвестно