Солохин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1933
Дочь: Иванова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Солохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
29.09.1939
Сын: Солохин Александр Павлович
Мать ребёнка: Солохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солохина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солохина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно