Солохин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солохин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1933 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1933

Дочь: Иванова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Солохина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
29.09.1939

Сын: Солохин Александр Павлович

Мать ребёнка: Солохина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солохина Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солохина Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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