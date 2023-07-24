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Теленга Ирина Николаевна
Теленга Ирина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1960
Пол
Женский
Отец
Головко Николай Кузьмич
1926 г.р.
Мать
Головко Аграфена Николаевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1960
Отец:
Головко Николай Кузьмич
Мать:
Головко Аграфена Николаевна
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