Теленга Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теленга Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1960

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1960

Отец: Головко Николай Кузьмич

Мать: Головко Аграфена Николаевна

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