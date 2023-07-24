Головко Аграфена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1951
Дочь: Широкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Головко Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
13.04.1960
Дочь: Теленга Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
25.07.1961
Дочь: Васильева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич
Бракосочетание
20.10.2004
Смерть
Неизвестно