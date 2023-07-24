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Головко Аграфена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1951

Дочь: Широкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Головко Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
13.04.1960

Дочь: Теленга Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
25.07.1961

Дочь: Васильева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Головко Николай Кузьмич

Бракосочетание
20.10.2004

Муж: Головко Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно