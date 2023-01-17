Плешков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешков Григорий Иванович

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Место рождения

починок Мерзляковский (Малые Мерзляки) Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

С 1922 по 1926

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

починок Мерзляковский (Малые Мерзляки) Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Место приписки Першинское сельское общество Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии. Сословие крестьянин из государственных. До 1900 года служил в 97 пехотном Лифляндском генерал-фел... Показать все
Бракосочетание
29.01.1901 ст.

Жена: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Жених Котельничского уезда починка Мерзляковского солдат из крестьян Григорий Иоанов Плешков, православного исповедания, первым браком. Поручители:" По жениху - Спасопреображенской волости деревни Род... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.

Сын: Плешков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.

Дочь: Плешкова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
25.06.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
30.04.1910 ст.

Дочь: Куршакова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Плешков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ашме Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Плешков Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
С 1922 по 1926
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
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