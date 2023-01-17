Плешков Григорий Иванович
Место рожденияпочинок Мерзляковский (Малые Мерзляки) Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиС 1922 по 1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1873 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
починок Мерзляковский (Малые Мерзляки) Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Место приписки Першинское сельское общество Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии. Сословие крестьянин из государственных. До 1900 года служил в 97 пехотном Лифляндском генерал-фел... Показать все
Бракосочетание
29.01.1901 ст.
Жена: Плешкова Ольга Петровна
Жених Котельничского уезда починка Мерзляковского солдат из крестьян Григорий Иоанов Плешков, православного исповедания, первым браком. Поручители:" По жениху - Спасопреображенской волости деревни Род... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.
Сын: Плешков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.
Дочь: Плешкова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
25.06.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
30.04.1910 ст.
Дочь: Куршакова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Плешков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ашме Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Плешков Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Плешкова Ольга Петровна
Смерть
С 1922 по 1926