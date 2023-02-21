Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Плешков Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
починок Мерзляковский (Малые Мерзляки) Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Место приписки Першинское сельское общество Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии. Сословие крестьянин из государственных. До 1900 года служил в 97 пехотном Лифляндском генерал-фел... Показать все
Смерть
Неизвестно