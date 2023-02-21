Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Плешков Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

починок Мерзляковский (Малые Мерзляки) Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии
Место приписки Першинское сельское общество Ключевской волости Котельнического уезда Вятской губернии. Сословие крестьянин из государственных. До 1900 года служил в 97 пехотном Лифляндском генерал-фел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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