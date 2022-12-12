Куршакова (Плешкова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуршакова (Плешкова) Елена Григорьевна

Куршакова (Плешкова) Елена Григорьевна

avatar

Место рождения

Котельнич, город Котельнич, Кировская область

Дата рождения

30.04.1910 ст.

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1910 ст.

Отец: Плешков Григорий Иванович

Мать: Плешкова Ольга Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
1926

Муж: Куршаков Семен Николаевич

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
18.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куршаков Семен Николаевич

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
27.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куршаков Семен Николаевич

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
22.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куршаков Семен Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close