Куршакова (Плешкова) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1910 ст.
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1910 ст.
Отец: Плешков Григорий Иванович
Мать: Плешкова Ольга Петровна
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
18.08.1927
Рождение ребёнка
27.09.1929
Рождение ребёнка
22.10.1937
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1960