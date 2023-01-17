Плешкова (Гамерова) Ольга (Гинда Мордуховна) Петровна
Место рождениядеревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии
Дата рождения1885
Дата смерти18.04.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гамеров Мордух Симонович
Мать: не указана
деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии
"Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии. Приписана по отцу Слобод... Показать все
Бракосочетание
29.01.1901 ст.
Жених Котельничского уезда починка Мерзляковского солдат из крестьян Григорий Иоанов Плешков, православного исповедания, первым браком. Поручители:" По жениху - Спасопреображенской волости деревни Род... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.
Сын: Плешков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.
Дочь: Плешкова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1910 ст.
Дочь: Куршакова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Плешков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ашме Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Плешков Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович
Смерть
18.04.1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Была привезена с инсультом из г.Котельнича к дочери Куршаковой Е.Г. домой. Умерла в больнице N10 г.Горький.Похоронена на кладбище Красная Этна г.Горький. Могила не сохранилась.