Плешкова (Гамерова) Ольга (Гинда Мордуховна) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова (Гамерова) Ольга (Гинда Мордуховна) Петровна

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Место рождения

деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии

Дата рождения

1885

Дата смерти

18.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гамеров Мордух Симонович

Мать: не указана

деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии
"Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии. Приписана по отцу Слобод... Показать все
Бракосочетание
29.01.1901 ст.

Муж: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Жених Котельничского уезда починка Мерзляковского солдат из крестьян Григорий Иоанов Плешков, православного исповедания, первым браком. Поручители:" По жениху - Спасопреображенской волости деревни Род... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1901 ст.

Сын: Плешков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1905 ст.

Дочь: Плешкова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
25.06.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
30.04.1910 ст.

Дочь: Куршакова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Плешков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ашме Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Плешков Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Плешков Григорий Иванович

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
18.04.1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Была привезена с инсультом из г.Котельнича к дочери Куршаковой Е.Г. домой. Умерла в больнице N10 г.Горький.Похоронена на кладбище Красная Этна г.Горький. Могила не сохранилась.
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