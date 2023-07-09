Подзоров Абрам Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Подзоров Василий Георгиевич
Мать: не указана
Абрам Григорьевич - приемыш из удельных крестьян Василия Георгиевича Подзорова.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819 или 1823
Сын: Подзоров Николай Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Подзорова (Подзорова) Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Подзорова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Подзоров Василий Абрамович
Мать ребёнка: Подзорова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Подзорова (Подзорова) Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Подзорова Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно