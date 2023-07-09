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Подзоров Абрам Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Подзоров Василий Георгиевич

Мать: не указана

Абрам Григорьевич - приемыш из удельных крестьян Василия Георгиевича Подзорова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1819 или 1823

Сын: Подзоров Николай Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Подзорова (Подзорова) Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Подзорова Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Подзоров Василий Абрамович

Мать ребёнка: Подзорова Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Подзорова (Подзорова) Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Подзорова Параскева Федоровна

Смерть
Неизвестно

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