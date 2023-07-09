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Подзоров Николай Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 или 1823

Дата смерти

12.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 или 1823

Отец: Подзоров Абрам Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Подзоров Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1853

Сын: Подзоров Илья Николаевич

Мать ребёнка: Назарова Пелагея Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1853

Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Назарова Пелагея Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
12.10.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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