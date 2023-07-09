Подзоров Николай Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 или 1823
Дата смерти12.10.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 или 1823
Отец: Подзоров Абрам Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Подзоров Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Подзорова (Подзорова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1853
Мать ребёнка: Назарова Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
17.07.1853
Дочь: Подзорова (Подзорова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Назарова Пелагея Прокофьевна
Смерть
12.10.1854