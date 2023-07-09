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Подзоров Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 или 1777

Дата смерти

28.07.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 или 1777

Отец: Подзоров Георгий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800 или 1802

Дочь: Грошикова (Подзорова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Подзоров Абрам Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Абрам Григорьевич - приемыш из удельных крестьян Василия Георгиевича Подзорова.
Рождение ребёнка
1807 или 1811

Сын: Подзоров Ефим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1814

Сын: Подзоров Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.07.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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