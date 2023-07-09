Подзоров Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 или 1777
Дата смерти28.07.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1764 или 1777
Отец: Подзоров Георгий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800 или 1802
Дочь: Грошикова (Подзорова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Подзоров Абрам Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Абрам Григорьевич - приемыш из удельных крестьян Василия Георгиевича Подзорова.
Рождение ребёнка
1807 или 1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1814
Сын: Подзоров Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.07.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область