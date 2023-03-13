Проломова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроломова Ксения

Проломова Ксения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Проломовъ Иванъ

Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ

Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Проломовъ Петръ

Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: Лукьянова Агафья

Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ

Рождение ребёнка
09.07.1905

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проломовъ Анфимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close