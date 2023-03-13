Проломова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Проломовъ Иванъ
Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ
Рождение ребёнка
15.01.1899
Сын: Проломовъ Петръ
Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: Лукьянова Агафья
Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ
Рождение ребёнка
09.07.1905
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Проломовъ Анфимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проломовъ Анфимъ