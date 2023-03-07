Проломовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения15.01.1899
Дата смерти26.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899
Отец: Проломовъ Анфимъ
Мать: Проломова Ксения
Рождение ребёнка
25.02.1928
Сын: Проломов Александр
Мать ребёнка: Проломова Зинаида
Рождение ребёнка
25.03.1930
Сын: Проломов Леонид
Мать ребёнка: Проломова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проломова Зинаида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1970