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Проломовъ Петръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.01.1899

Дата смерти

26.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899

Отец: Проломовъ Анфимъ

Мать: Проломова Ксения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1928

Сын: Проломов Александр

Мать ребёнка: Проломова Зинаида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1930

Сын: Проломов Леонид

Мать ребёнка: Проломова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Зинаида

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.1970
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