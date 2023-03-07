Проломова (Симонова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проломова (Симонова) Зинаида

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.09.1909

Дата смерти

31.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909

Отец: Симоновъ Семенъ

Мать: Симонова Елена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1928

Сын: Проломов Александр

Отец ребёнка: Проломовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1930

Сын: Проломов Леонид

Отец ребёнка: Проломовъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проломовъ Петръ

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1978
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