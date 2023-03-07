Проломова (Симонова) Зинаида
Место рождения
Дата рождения28.09.1909
Дата смерти31.12.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1909
Отец: Симоновъ Семенъ
Мать: Симонова Елена
Рождение ребёнка
25.02.1928
Сын: Проломов Александр
Отец ребёнка: Проломовъ Петръ
Рождение ребёнка
25.03.1930
Сын: Проломов Леонид
Отец ребёнка: Проломовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проломовъ Петръ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1978