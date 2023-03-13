Симонова (Путенихина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Путенихина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Симоновъ Александръ

Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ

Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Землякова Евдокия

Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ

Рождение ребёнка
08.01.1903

Сын: Симоновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ

Рождение ребёнка
1905

Сын: Симоновъ Николай

Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ

Рождение ребёнка
28.09.1909

Дочь: Щербакова Пелагея

Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1909

Дочь: Проломова Зинаида

Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоновъ Семенъ

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