Симонова (Путенихина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Симоновъ Александръ
Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Землякова Евдокия
Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ
Рождение ребёнка
08.01.1903
Сын: Симоновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1905
Сын: Симоновъ Николай
Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ
Рождение ребёнка
28.09.1909
Дочь: Щербакова Пелагея
Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ
Рождение ребёнка
28.09.1909
Дочь: Проломова Зинаида
Отец ребёнка: Симоновъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симоновъ Семенъ