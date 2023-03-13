Лукьянова (Проломова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Проломова) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1902

Отец: Проломовъ Анфимъ

Мать: Проломова Ксения

Рождение ребёнка
10.09.1924

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лукьяновъ Степанъ

Рождение ребёнка
13.03.1927

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Лукьяновъ Степанъ

Рождение ребёнка
25.12.1932

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Лукьяновъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяновъ Степанъ

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