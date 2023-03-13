Лукьянова (Проломова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1902
Отец: Проломовъ Анфимъ
Мать: Проломова Ксения
Рождение ребёнка
10.09.1924
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лукьяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.03.1927
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лукьяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.12.1932
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Лукьяновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяновъ Степанъ