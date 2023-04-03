Щедров Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1960
Сын: Щедров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Щедрова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щедров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Щедрова Александра Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно