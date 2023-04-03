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Щедров Василий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щедров Филипп Игнатьевич

Мать: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
01.06.1960

Сын: Щедров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Щедрова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щедров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Щедрова Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щедрова Александра Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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