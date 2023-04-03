Щедрова (Силенкова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрова (Силенкова) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1960

Сын: Щедров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Щедров Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щедров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щедров Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щедров Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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