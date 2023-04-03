Щедрова (Силенкова) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1960
Сын: Щедров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Щедров Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щедров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щедров Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно