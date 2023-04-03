Щедров Филипп Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩедров Филипп Игнатьевич

Щедров Филипп Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Щедров Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щедров Василий Филиппович

Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна

Смерть
1954