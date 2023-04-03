Щедров Филипп Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Щедров Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щедров Василий Филиппович
Мать ребёнка: Давидович-Щедрова-Пусева Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954