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Семакина Ирина Константиновна
Семакина Ирина Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Эккерман Константин Иванович
Мать
Эккерман (Клюг) Мария Иосифовна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Эккерман Константин Иванович
Мать:
Эккерман Мария Иосифовна
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