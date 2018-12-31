Эккерман (Клюг) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭккерман (Клюг) Мария Иосифовна

Эккерман (Клюг) Мария Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1939

Дата смерти

31.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

КЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1957

Сын: Эккерман Иван Константинович

Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович

Рождение ребёнка
02.10.?

Дочь: Кляйн Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семакина Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокус Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Честухина Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович

Смерть
31.12.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close