Эккерман (Клюг) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1939
Дата смерти31.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1957
Сын: Эккерман Иван Константинович
Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович
Рождение ребёнка
02.10.?
Дочь: Кляйн Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семакина Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокус Маргарита Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Честухина Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Эккерман Константин Иванович
Смерть
31.12.2018