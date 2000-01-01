Эккерман Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1957
Сын: Эккерман Иван Константинович
Мать ребёнка: Эккерман Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
02.10.?
Дочь: Кляйн Светлана Константиновна
Мать ребёнка: Эккерман Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семакина Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Эккерман Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Честухина Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Эккерман Мария Иосифовна