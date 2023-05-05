Шишова Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишова Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Яков Петрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шишов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Шишов Яков Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Шишов Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Шишов Яков Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: (Шишова) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Шишов Яков Петрович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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