Шишова Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шишов Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Шишов Яков Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Отец ребёнка: Шишов Яков Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: (Шишова) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Шишов Яков Петрович
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика