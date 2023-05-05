Шишов Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шишов Яков Петрович
Мать: Шишова Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишова Пелагея Евфимова
Рождение ребёнка
23.03.1834
Дочь: (Шишова) Матрона Егорова
Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова
Рождение ребёнка
26.05.1838
Сын: Шишов Никифор Егоров
Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова
Рождение ребёнка
04.11.1839
Сын: Шишов Иван Егоров
Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова
Рождение ребёнка
21.07.1843
Дочь: (Шишова) Параскева Егорова
Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова