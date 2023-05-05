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Шишов Егор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шишов Яков Петрович

Мать: Шишова Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишова Пелагея Евфимова

Рождение ребёнка
23.03.1834

Дочь: (Шишова) Матрона Егорова

Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова

Рождение ребёнка
26.05.1838

Сын: Шишов Никифор Егоров

Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.11.1839

Сын: Шишов Иван Егоров

Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.07.1843

Дочь: (Шишова) Параскева Егорова

Мать ребёнка: Шишова Пелагея Евфимова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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