Шишов Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шишов Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Шишова Неонила

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Шишов Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Шишова Неонила

Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
До 1817
Слудка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Шишова Неонила

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишова Неонила