Шишов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шишов Егор Яковлевич
Мать ребёнка: Шишова Неонила
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: Шишова Неонила
Место жительства
После 1817
Место жительства
До 1817
Слудка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Шишова Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишова Неонила