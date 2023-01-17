Алешин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Отец: Алешин Алексей Егорович
Мать: Алешина Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1855
Мать ребёнка: Алешина Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около ?.09.1860
Мать ребёнка: Алешина Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
29.10.1861
Дочь: Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Алешина Прасковья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно