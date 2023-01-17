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Алешин Павел Алексеевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Алешин Алексей Егорович

Мать: Алешина Марфа Андреевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Алешин Лукьян Павлович

Мать ребёнка: Алешина Прасковья Прохоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1860

Сын: Алешин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Алешина Прасковья Прохоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1861

Дочь: Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Алешина Прасковья Прохоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Прасковья Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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