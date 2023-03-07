Алешина (Алешина) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
01.12.1825
Сын: Алешин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1826
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
10.07.1829
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
28.02.1831
Сын: Алешин Герасим Алексеевич
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
05.11.1832
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
03.04.1835
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
03.10.1836
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
02.03.1840
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно