Алешина (Алешина) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Алешина) Марфа Андреевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Алешин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1825

Сын: Алешин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.11.1826

Сын: Алешин Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1829

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1831

Сын: Алешин Герасим Алексеевич

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1832

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1835

Сын: Алешин Антип Алексеевич

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1836

Сын: Алешин Козьма Алексеевич

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1840

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алешин Алексей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно
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