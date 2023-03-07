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Зоркова (Латышева) Варвара

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

27.11.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Латышевъ Иванъ

Мать: Латышева Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Зорковъ Григорий

Рождение ребёнка
14.05.1838

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1839

Дочь: Юрина Олимпіада Евлампія

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1841

Сын: Зорковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.11.1849
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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