Зоркова (Латышева) Варвара
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти27.11.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Латышевъ Иванъ
Мать: Латышева Домна
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
14.05.1838
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
13.08.1839
Дочь: Юрина Олимпіада Евлампія
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
07.11.1841
Сын: Зорковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Смерть
27.11.1849