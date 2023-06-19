Юрина (Зоркова) Олимпіада Евлампія
Место рождения
Дата рождения13.08.1839
Дата смерти10.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1839
Отец: Зорковъ Григорий
Мать: Зоркова Варвара
Бракосочетание
03.07.1855
Муж: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
13.07.1856
Сын: Юринъ Владиміръ
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
14.04.1858
Сын: Юринъ Родіонъ
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
11.10.1860
Дочь: Юрина Прасковія
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
13.02.1862
Дочь: Юрина Мареміана
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
14.09.1863
Дочь: Софія
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
20.11.1864
Дочь: Юрина Екатерина
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
10.11.1866
Сын: Юринъ Филиппъ
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
24.04.1869
Сын: Юринъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
24.04.1869
Сын: Юринъ Василій
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
17.04.1870
Дочь: Зоркова Агаѳія
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
17.12.1871
Дочь: Мамыкина Анастасія
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
03.04.1874
Сын: Юринъ Георгій
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Юринъ Тимофей
Смерть
10.05.1910
Причина смерти: Отъ старости