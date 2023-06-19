Юрина (Зоркова) Олимпіада Евлампія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Зоркова) Олимпіада Евлампія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.08.1839

Дата смерти

10.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1839

Отец: Зорковъ Григорий

Мать: Зоркова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.07.1855

Муж: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1856

Сын: Юринъ Владиміръ

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1858

Сын: Юринъ Родіонъ

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1860

Дочь: Юрина Прасковія

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1862

Дочь: Юрина Мареміана

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1863

Дочь: Софія

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1864

Дочь: Юрина Екатерина

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1866

Сын: Юринъ Филиппъ

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1869

Сын: Юринъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.04.1869

Сын: Юринъ Василій

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1870

Дочь: Зоркова Агаѳія

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1871

Дочь: Мамыкина Анастасія

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1874

Сын: Юринъ Георгій

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Юринъ Тимофей

Смерть
10.05.1910
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости