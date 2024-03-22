Мамыкина (Юрина) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкина (Юрина) Анастасія

Мамыкина (Юрина) Анастасія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1871

Отец: Юринъ Тимофей

Мать: Юрина Олимпіада Евлампія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1895

Муж: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1896

Сын: Мамыкинъ Константинъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1897

Сын: Мамыкинъ Пётръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1901

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1908

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1910

Дочь: Земскова Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close