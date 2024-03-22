Мамыкина (Юрина) Анастасія
Место рождения
Дата рождения17.12.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1871
Отец: Юринъ Тимофей
Мать: Юрина Олимпіада Евлампія
Бракосочетание
01.11.1895
Муж: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
19.05.1896
Сын: Мамыкинъ Константинъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
11.06.1897
Сын: Мамыкинъ Пётръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
10.12.1901
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
01.10.1906
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
04.08.1908
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
16.07.1910
Дочь: Земскова Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай