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Макрида Меркурьева

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.07.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1833 ст.

Отец: Меркурий Ларионов

Мать: Василиса (Васса) Прокопьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FZS?i=516&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Прохор Прокопьев и дворовая девица Агафья Тихонова
Бракосочетание
Около 1851

Муж: Егор Савельев

Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.

Сын: Павел Егоров

Отец ребёнка: Егор Савельев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-QBT?i=45&cc=1921824 Имя отца Георгий, мать Макрина Восприемники: Анфим Симеонов и кр. Киприана Георгиева жена Дарья Савельева
Рождение ребёнка
09.08.1854 ст.

Сын: Флор Егоров

Отец ребёнка: Егор Савельев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-Q1L?i=98&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. сын Косьма Марков и кр. Ильи Иродионова жена Евдокия Меркурьева
Рождение ребёнка
12.09.1860 ст.

Сын: Никита Егоров

Отец ребёнка: Егор Савельев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QM4?i=234&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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