Макрида Меркурьева
Место рождения
Дата рождения14.07.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
14.07.1833 ст.
Отец: Меркурий Ларионов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FZS?i=516&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Прохор Прокопьев и дворовая девица Агафья Тихонова
Бракосочетание
Около 1851
Муж: Егор Савельев
Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.
Сын: Павел Егоров
Отец ребёнка: Егор Савельев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-QBT?i=45&cc=1921824 Имя отца Георгий, мать Макрина Восприемники: Анфим Симеонов и кр. Киприана Георгиева жена Дарья Савельева
Рождение ребёнка
09.08.1854 ст.
Сын: Флор Егоров
Отец ребёнка: Егор Савельев
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-Q1L?i=98&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. сын Косьма Марков и кр. Ильи Иродионова жена Евдокия Меркурьева
Рождение ребёнка
12.09.1860 ст.
Сын: Никита Егоров
Отец ребёнка: Егор Савельев
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QM4?i=234&cc=1921824
Смерть
Неизвестно