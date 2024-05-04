Меркурий Ларионов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ларион Семенов
Рождение ребёнка
14.07.1833 ст.
Дочь: Макрида Меркурьева
Мать ребёнка: Василиса Прокопьева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FZS?i=516&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Прохор Прокопьев и дворовая девица Агафья Тихонова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Меркурьева
Мать ребёнка: Василиса Прокопьева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петр Меркурьев
Мать ребёнка: Василиса Прокопьева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Меркурьева
Мать ребёнка: Василиса Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Прокопьева
Смерть
Неизвестно