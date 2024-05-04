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Меркурий Ларионов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ларион Семенов

Мать: Евдокия Авдотья Мефодьева Нефедова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1833 ст.

Дочь: Макрида Меркурьева

Мать ребёнка: Василиса Прокопьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-FZS?i=516&cc=1921824 Восприемники: с. Заречье кр. Прохор Прокопьев и дворовая девица Агафья Тихонова
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Меркурьева

Мать ребёнка: Василиса Прокопьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Петр Меркурьев

Мать ребёнка: Василиса Прокопьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Меркурьева

Мать ребёнка: Василиса Прокопьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Прокопьева

Смерть
Неизвестно
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