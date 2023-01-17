Пантюхов Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения02.04.1937
Дата смерти13.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937
Рождение ребёнка
18.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
13.06.1992
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область