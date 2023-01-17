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Пантюхов Василий Егорович

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Место рождения

Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

02.04.1937

Дата смерти

13.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937

Отец: Пантюхов Егор Федосеевич

Мать: Сергеевская Наталья Дмитриевна

Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
13.06.1992
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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