Сергеевская (Петухова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти24.12.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Петухов Дмитрий Матвеевич
Мать: Татьяна Фроловна
Рождение ребёнка
02.04.1937
Сын: Пантюхов Василий Егорович
Отец ребёнка: Пантюхов Егор Федосеевич
Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1995
Причина смерти: сихиптоматическая гипертония, заболевание желудка