Сергеевская (Петухова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеевская (Петухова) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

24.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Петухов Дмитрий Матвеевич

Мать: Татьяна Фроловна

Рождение ребёнка
02.04.1937

Сын: Пантюхов Василий Егорович

Отец ребёнка: Пантюхов Егор Федосеевич

Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантюхов Егор Федосеевич

Смерть
24.12.1995
Причина смерти: сихиптоматическая гипертония, заболевание желудка
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