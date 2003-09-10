Марченко (Коваленко) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Коваленко) Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1912

Дата смерти

10.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912

Отец: Коваленко Кузьма Семенович

Мать: Коваленко Устинья Степановна

Рождение ребёнка
26.08.1935

Дочь: Пешкова Юлия Антоновна

Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович

Рождение ребёнка
23.02.1937

Сын: Марченко Виктор Антонович

Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович

Рождение ребёнка
16.05.1942

Сын: Марченко Федор Антонович

Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Владимир Антонович

Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Антон Данилович

Смерть
10.09.2003
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