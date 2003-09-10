Марченко (Коваленко) Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1912
Дата смерти10.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912
Рождение ребёнка
26.08.1935
Дочь: Пешкова Юлия Антоновна
Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович
Рождение ребёнка
23.02.1937
Сын: Марченко Виктор Антонович
Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович
Рождение ребёнка
16.05.1942
Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Владимир Антонович
Отец ребёнка: Марченко Антон Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2003