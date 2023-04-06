Марченко Антон Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1935
Дочь: Пешкова Юлия Антоновна
Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
23.02.1937
Сын: Марченко Виктор Антонович
Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
16.05.1942
Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Владимир Антонович
Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968