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Марченко Антон Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марченко Даниил Семенович

Мать: Марченко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
26.08.1935

Дочь: Пешкова Юлия Антоновна

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
23.02.1937

Сын: Марченко Виктор Антонович

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
16.05.1942

Сын: Марченко Федор Антонович

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Владимир Антонович

Мать ребёнка: Марченко Татьяна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Татьяна Кузьминична

Смерть
1968