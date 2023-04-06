Коваленко (Шармар) Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Шармар) Устинья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Шармар Степан Кузьмич

Мать: Шармар Ирина Ивановна

Бракосочетание
30.08.1909

Муж: Коваленко Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Коваленко Фома Кузьмич

Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович

Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Марченко Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Хворова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
03.09.1926

Дочь: Бибик Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кузнецова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович

Смерть
1965
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