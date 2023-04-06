Коваленко (Шармар) Устинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Шармар Степан Кузьмич
Мать: Шармар Ирина Ивановна
Бракосочетание
30.08.1909
Рождение ребёнка
19.10.1909
Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович
Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Марченко Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Хворова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
03.09.1926
Дочь: Бибик Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кузнецова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Коваленко Кузьма Семенович
Смерть
1965