Чувашева (Ершова) Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ершовъ Павелъ
Мать: Ершова Марфа Павлова
Бракосочетание
10.02.1875
Муж: Чувашевъ Федоръ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чувашевъ Григорий
Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Чувашевъ Александръ
Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.08.1884
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ
Рождение ребёнка
27.03.1888
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.04.1894
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Чувашевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашевъ Алексей
Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ