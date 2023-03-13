Чувашева (Ершова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Ершова) Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ершовъ Павелъ

Мать: Ершова Марфа Павлова

Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Чувашевъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Чувашевъ Григорий

Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Чувашевъ Александръ

Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ

Рождение ребёнка
01.08.1884

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1888

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Чувашевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашевъ Алексей

Отец ребёнка: Чувашевъ Федоръ

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