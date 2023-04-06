Ершова Марфа Павлова
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чувашева Васса
Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ершовъ Григорий
Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ершовъ Севастьянъ
Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Оренбуркина Васса
Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ
Рождение ребёнка
30.10.1869
Сын: Ершовъ Терентий
Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ
Рождение ребёнка
05.03.1875
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершовъ Павелъ