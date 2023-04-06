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Ершова Марфа Павлова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чувашева Васса

Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ

Рождение ребёнка
1859

Сын: Ершовъ Григорий

Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ершовъ Севастьянъ

Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Оренбуркина Васса

Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1869

Сын: Ершовъ Терентий

Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1875

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Ершовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершовъ Павелъ

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