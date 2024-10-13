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Пластинин Емельян Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Пластинин 1 2

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пластинина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Колпакова (Пластинина) Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Пластинина Любовь Николаевна

Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Сын: Пластинин Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Пластинина Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно

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