Пластинин Емельян Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Пластинин 1 2
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Колпакова (Пластинина) Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Пластинина Любовь Николаевна
Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пластинин Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Пластинина Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно