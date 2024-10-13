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Пластинина Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пластинин Емельян Павлович

Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Колпакова (Пластинина) Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Пластинин Емельян Павлович

Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Сын: Пластинин Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Пластинин Емельян Павлович

Смерть
Неизвестно

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