Пластинина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Колпакова (Пластинина) Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Пластинин Емельян Павлович
Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пластинин Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Пластинин Емельян Павлович
Смерть
Неизвестно