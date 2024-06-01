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Пластинин Михаил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пластинин Емельян Павлович

Мать: Пластинина Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пластинина Мария Ник...

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пластинин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пластинина Мария Ник...

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Пластинина) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Пластинина Мария Ник...

Смерть
?.11.1942

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