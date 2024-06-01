Пластинин Михаил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пластинина Мария Ник...
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пластинин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пластинина Мария Ник...
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Пластинина) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Пластинина Мария Ник...
Смерть
?.11.1942