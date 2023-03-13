Прокофьевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1902
Дата смерти06.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902
Отец: Прокофьевъ Василий
Мать: Прокофьева Кристина
Рождение ребёнка
14.03.1924
Сын: Прокофьев Антон
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
16.07.1926
Дочь: Зайцева Мария
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
22.11.1928
Дочь: Разживина Клавдия
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
11.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия
Рождение ребёнка
22.12.1937
Сын: Прокофьев Михаил
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия
Рождение ребёнка
19.11.1942
Сын: Прокофьев Иванъ
Мать ребёнка: Прокофьева Екатерина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокофьева Евдокия
Смерть
06.09.1980