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Прокофьевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1902

Дата смерти

06.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902

Отец: Прокофьевъ Василий

Мать: Прокофьева Кристина

Рождение ребёнка
14.03.1924

Сын: Прокофьев Антон

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
16.07.1926

Дочь: Зайцева Мария

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
22.11.1928

Дочь: Разживина Клавдия

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
11.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия

Рождение ребёнка
22.12.1937

Сын: Прокофьев Михаил

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1942

Сын: Прокофьев Иванъ

Мать ребёнка: Прокофьева Екатерина Леонтьевна

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Екатерина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Евдокия

Смерть
06.09.1980
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