Прокофьев Антон
Место рождениях. Ново-Покровский
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти01.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Отец: Прокофьевъ Иванъ
Мать: Прокофьева Евдокия
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1987