Прокофьев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Антон

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Место рождения

х. Ново-Покровский

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Прокофьевъ Иванъ

Мать: Прокофьева Евдокия

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.1987
Орск, город Орск, Оренбургская область
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