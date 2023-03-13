Разживина (Прокофьева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживина (Прокофьева) Клавдия

Место рождения

х. Ново-Покровский

Дата рождения

22.11.1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928

Отец: Прокофьевъ Иванъ

Мать: Прокофьева Евдокия

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
03.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
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