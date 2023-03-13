Разживина (Прокофьева) Клавдия
Место рождениях. Ново-Покровский
Дата рождения22.11.1928
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928
Отец: Прокофьевъ Иванъ
Мать: Прокофьева Евдокия
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
03.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2008