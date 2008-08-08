Зайцева (Прокофьева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Прокофьева) Мария

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Место рождения

х. Ново-Покровский

Дата рождения

16.07.1926

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926

Отец: Прокофьевъ Иванъ

Мать: Прокофьева Евдокия

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
11.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий

Рождение ребёнка
19.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Анатолий

Смерть
08.08.2008
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