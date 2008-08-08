Зайцева (Прокофьева) Мария
Место рождениях. Ново-Покровский
Дата рождения16.07.1926
Дата смерти08.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926
Отец: Прокофьевъ Иванъ
Мать: Прокофьева Евдокия
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
11.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий
Рождение ребёнка
19.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Анатолий
Смерть
08.08.2008