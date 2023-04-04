Старишка (Королёва) Мария Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1881
Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1882
Сын: Король Владимир Стефанович
Отец ребёнка: Король Епифан (Стефаний) Нестеров
Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1885
Сын: Король Василий (Епифанович)
Отец ребёнка: Король Епифан (Стефаний) Нестеров
Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1889
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: не указан
Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Бракосочетание
04.11.1890
Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Бут Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Старишка Иван (Спиридонович)
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна (Ганна)
Отец ребёнка: Старишка Иван (Спиридонович)
Сергеевка, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно