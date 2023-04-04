Старишка (Королёва) Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старишка (Королёва) Мария Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1881

Муж: Король Епифан (Стефаний) Нестеров

Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Король Владимир Стефанович

Отец ребёнка: Король Епифан (Стефаний) Нестеров

Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Король Василий (Епифанович)

Отец ребёнка: Король Епифан (Стефаний) Нестеров

Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1889

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: не указан

Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Старишка Иван (Спиридонович)

Ручки, Гадячский уезд, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Бут Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Старишка Иван (Спиридонович)

Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна (Ганна)

Отец ребёнка: Старишка Иван (Спиридонович)

Сергеевка, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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