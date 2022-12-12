село Ручки, село Ручки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Ручки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
568Ручки, сел. вл. и казач.при р. Хороле.177231928996Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Петровская волость
119. Ручки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 372, жителей 2186, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 3 лавки, 35 ветряных ме Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Петровская волость
3.0Ручки селоРучкинское козаков61736434282610139591972

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17890Ручкиселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Ручківська
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